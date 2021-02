Elmshorn : Nach Verzögerungen: Brücke Am Fischteich soll im März freigegeben werden

Im September 2020 sollte sie fertig werden, doch die Arbeiten gerieten ins Stocken. Jetzt ist das Ende in Sicht.

Elmshorn | Dank der anhaltenden Plusgrade kann ein Kran am Mittwoch, 24. Februar, den Aluminiumüberbau für die Brücke Am Fischteich einhängen. Das teilt der Elmshorner Baustadtrat Lars Bredemeier mit. Die Bauarbeiten an der Brücke Am Fischteich können damit endlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.