Meet and Greet in Elmshorn : „Pfeffer“ kommt zum Band-Jubiläum ins Musik-Geschäft Hofer

Die „Jungs“ von Pfeffer wollen ihr neues Album präsentieren, schnacken und ein bisschen Musik machen.

Elmshorn | Es kommt wieder Schwung in die Kiste – besser gesagt nach Elmshorn. Die Band Pfeffer feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Dafür kommen sie mit ihrer neuen CD-Box und jeder Menge Nähkästchenplauderei aus zwei Jahrzehnten Bandgeschichte am Samstag (12. März) für ein Meet and Greet bei Musik Hofer in Elmshorn vorbei. Auch interessant: Rockkonzert: „Pfeffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.