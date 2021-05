Wildtier- und Artenschutzzentrum : Der Igel ohne Stacheln: Wie „Tillit“ wieder zu alter Stärke findet

Als Igel ohne Stacheln kam er zu internationaler Bekanntheit – in Klein Offenseth-Sparrieshoop macht Tillit Fortschritte.

Klein Offenseth-Sparriershoop | Im Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop ist Tillit eine kleine Berühmtheit. Im November 2020 war der Igel in der Station abgegeben worden. Damals hatte das Tier all seine Stacheln verloren und der Nackedei war gar nicht so leicht als Igel zu erkennen. Zeitungen und Fernsehsender berichteten über den ungewöhnlichen Anblick. ...

