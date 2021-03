Demonstration in Elmshorn : Antifa macht mobil gegen NPD-Funktionär Steven Trapke

100 Teilnehmer demonstrieren in Elmshorn gegen das NPD-Vorstandsmitglied Steven Trapke. Die Kundgebung verläuft ruhig.

Elmshorn | Anhänger der Antifaschistischen Aktion (Antifa) haben am Samstag (20. März) im Elmshorner Stadtteil Hainholz gegen rechte Gewalt und Rassismus demonstriert. Die Veranstaltung richtete sich in erster Linie gegen den NPD-Funktionär Steven Trapke. Sie werfen dem in Elmshorn lebenden Beisitzer im NPD-Landesvorstand vor, für rassistische Übergriffe in den ...

