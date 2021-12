Die EN gratulieren : Das sind die Gewinner beim großen Weihnachtspreisausschreiben 2021

700 Leserinnen und Leser haben mitgemacht. Insgesamt gab es 43 attraktive Preise. Sandra Albrechtsen weiß schon genau, was sie sich mit dem Hauptgewinn – Elmshorn-Gutscheine für 500 Euro – kauft.

10. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Elmshorn | Das große EN-Weihnachtspreisausschreiben mit 43 Gewinnen im Gesamtwert von 2800 Euro: Auch in diesem Jahr haben wieder 700 Leserinnen und Leser mitgemacht und auf der Suche nach dem richtigen Lösungssatz besonders aufmerksam die EN-Sonderbeilagen studiert. Der Lösungsspruch war bei fast allen Rätselfreunden richtig: „Der Elmshorner Weihnachtsbaum mit seinem Licht zaubert einen Glanz in jedes Gesicht“.

Hauptpreis geht an Elmshornerin

Aus allen richtigen Einsendungen hat EN-Glücksfee Stefanie Büttner die Gewinner gezogen. Der Hauptpreis geht an eine junge Elmshornerin, die 24 Jahre alte Sandra Albrechtsen. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe mich riesig gefreut.“ Die Elmshorn-Gutscheine im Wert von 500 Euro hat sie sich schon direkt bei den Elmshorner Nachrichten abgeholt. „Ich wollte mir schon länger gute Kopfhörer kaufen. Das werde ich jetzt tun.“ Die kann sie gut gebrauchen für ihre Bahnfahrten nach Hamburg. Dort promoviert sie zurzeit an der Universität in Mathematik. Den Rest möchte sie für die Ausstattung ihrer neuen Wohnung nutzen, die sie gerade in der Hansestadt sucht.

Bei uns im Haus ist es seit Jahren Tradition, dass wir das EN-Weihnachtsrätsel lösen. Sandra Albrechtsen, Gewinnerin des Hauptpreises

Wie Sie auf das EN-Weihnachtsrätsel gestoßen ist? „Durch die Zeitung. Bei uns im Haus ist es seit Jahren Tradition, dass wir das EN-Weihnachtsrätsel lösen.“ Mama, Papa und Tochter – die richtige Lösung haben alle drei abgeschickt – gezogen wurde Sandra Albrechtsen. „Jetzt haben wir zum ersten Mal beim Weihnachtsrätsel etwas gewonnen.“

Und das sind alle Gewinner 2021:

1 x Elmshorn-Gutscheine im Wert von 500 Euro von den Elmshorner Nachrichten: Sandra Albrechtsen, Elmshorn



Elmshorn 1 x Elmshorn-Gutscheine im Wert von 300 Euro von den Elmshorner Nachrichten: Monika Schliemann , Kiebitzreihe



, Kiebitzreihe 2 x Elmshorn-Gutscheine im Wert von 100 Euro von den Elmshorner Nachrichten: Albert Koller , Elmshorn; Karoline Johannsen , Horst



, Elmshorn; , Horst 2 Gutscheine á 50 Euro der Firma Küchentreff: Heinke Flörke , Elmshorn; Rosemarie Wittrahm , Elmshorn



, Elmshorn; , Elmshorn 2 Gutscheine á 25 Euro von Hanssen for men: Pascal Mangels , Elmshorn; Hans Knüppel, Horst



, Elmshorn; Horst 5 Gutscheine für eine Plantofix-Rose á 15 Euro von Kordes Rosen: Karla Zolper , Elmshorn; Susann Saß , Elmshorn; Ingrid Reimer , Elmshorn; Jürgen Lüdemann , Elmshorn; Miriam Reimer , Elmshorn



, Elmshorn; , Elmshorn; , Elmshorn; , Elmshorn; , Elmshorn 1 Gutschein für Blumen oder Deko im Wert von 50 Euro von Florales: Veronika Jaskulski , Kölln-Reisiek



, Kölln-Reisiek 1 Gutschein á 50 Euro von Dein Reisebüro: Thomas Gerson , Barmstedt



, Barmstedt 1 Gutschein im Wert von 50 Euro einzulösen beim Stadttheater Elmshorn: Wolfgang Vollstedt , Elmshorn



, Elmshorn 1 Gutschein für einen Grundkurs im Wert von 190 Euro von der Tanzschule step by step: Carola Starckjohann , Horst



, Horst 1 Gutschein für einen Sonderkurs im Wert von 88 Euro von der Tanzschule step by step: Elisabeth Breithaupt , Kölln-Reisiek



, Kölln-Reisiek 1 Gutschein für einen Workshop im Wert von 44 Euro von der Tanzschule step by step: Ilona Schlodfeldt, Elmshorn



1 Präsentkorb im Wert von 50 Euro von famila: Karin Ulber , Elmshorn



, Elmshorn 1 Stromgutschein im Wert von 50 Euro der Stadtwerke Elmshorn: Verena Prasuhn , Elmshorn



, Elmshorn 1 Einkaufstrolley im Wert von 75 Euro von Lederwaren Liedtke: Ellen Ness , Elmshorn



, Elmshorn 1 Einkaufstrolley im Wert von 50 Euro von Lederwaren Liedtke: Sabine Neidenberger , Elmshorn



, Elmshorn 1 Kopfkissen im Wert von 50 Euro von Mein Bett: Bernd Schuldt , Elmshorn



, Elmshorn 1 Weihnachtswichtel im Wert von 70 Euro von Rostock: Maja Müller , Elmshorn



, Elmshorn 3 x 1 Gutschein á 25 Euro von der Fahrradbörse: Sandra Wichmann , Horst; Britta Viehmann , Neuendorf; Lea Peters , Elmshorn



, Horst; , Neuendorf; , Elmshorn 1 Gutschein im Wert von 50 Euro von Musik Hofer: Petra Bork-Bouchard , Altenmoor



, Altenmoor 1 Goldbarren im Wert von 62 Euro von Briefmarken Finger: Marilena Steinbrück , Elmshorn



, Elmshorn 1 Gutschein im Wert von 50 Euro vom Brillenmacher Lars Jensen: Susanne Jonkansk i, Sparrieshoop



i, Sparrieshoop 1 Gutschein im Wert von 50 Euro von Kunst & Kreativ: Harald Krohn, Elmshorn



Elmshorn 2 x 1 Gutschein für einen Herrenhaarschnitt á 24 € vom Salon Kreutz: Susanne Hagedorn , Elmshorn; Joachim Mohr , Sparrieshoop



, Elmshorn; , Sparrieshoop 1 Gutschein für einen Damenhaarschnitt im Wert von 35 € vom Salon Kreutz: Manfred Lützow , Kölln-Reisiek

, Kölln-Reisiek 1 Gutschein im Wert von 50 Euro vom Restaurant Im Winkel: Stephan Hannemann , Westerhorn



, Westerhorn 1 Fahrradpflege-Set im Wert von 50 Euro von Fahrrad und Meer: Nadine Hindersmann , Elmshorn



, Elmshorn 1 Leuchtstern im Wert von 58 Euro von Elektro Kelting: Silvia Manthey, Elmshorn



Elmshorn 1 Rucksack im Wert von 50 Euro von Jack Wolfskin: Hans-Lothar Pohl , Bokholt-Hanredder



, Bokholt-Hanredder 1 Teekiste im Wert von 100 Euro von Tea Corner: Rita Spiecker, Klein Nordende



Klein Nordende 1 Design-Holztablett im Wert von 80 Euro von Kunze Werkstätten: Ralph Hansen , Seeth-Ekholt



, Seeth-Ekholt 1 Gutschein á 50 Euro von Uhren Niehus: Sabine Stieper , Elmshorn



, Elmshorn 1 Wok im Wert von 140 Euro von Friedrich Kerkamm: Christine Moldenhauer , Elmshorn



, Elmshorn 2 x 1 Gutschein der Firma Lüchau á 25 Euro: Arnold Thies, Klein Nordende; Gerhard Schrammeck, Elmshorn



Die Gewinne können ab Montag, 13. Dezember, bei den Elmshorner Nachrichten in der Schulstraße 13 in Elmshorn gegen Vorlage des Ausweises zu folgenden Zeiten abgeholt werden: Montag und Dienstag 9 bis 16.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 bis 14 Uhr.