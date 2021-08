Auktionator und Schauspieler : Das Leben des Elmshorners Horst Victor Rothmar wird verfilmt

Mit Dieter Thomas Heck und Günter Grass war er gut befreundet. Der 93-Jährige war Schauspieler in Wien, in Horst Auktionator, zu dem die Promis kommen, und er kümmert sich bis heute um benachteiligte Jugendliche.

Elmshorn | So viele Geschichten, so viele Begegnungen: Ein Leben reicht eigentlich nicht aus, um das alles zu erleben. Na ja, der Elmshorner Horst Victor Rothmar hat gerade seinen 93. Geburtstag gefeiert. Da ist viel Platz in diesem Leben. Unter seinen Gästen war auch ein TV-Team im Auftrag des österreichischen Fernsehens. Der ORF will dieses Leben erzählen. Den...

