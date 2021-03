Festival op Platt : Open Air in Elmshorn ist für August geplant – Vorbereitungen laufen

Die plattdeutsche Sprache steht im Fokus des Festivals op Platt. Liebhaber der Sprache können sich jetzt Karten sichern.

Klein Nordende / Elmshorn | „Wir bleiben zuversichtlich und hoffen, dass das Festival op Platt in irgendeiner Form wieder stattfinden kann.“ Das sagen die Organisatoren des beliebten Festivals, bei dem stets die plattdeutsche Sprache die Hauptrolle spielt. Am 22. August soll auf dem Pott-Carstens-Platz in Elmshorn das Festival wieder steigen – so lautet der Plan zumindest bislan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.