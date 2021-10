Fußball-Verbandsliga : Dank Aydogans Doppelpack: VfR Horst dreht 0:2-Rückstand zum Sieg

Das Team von Trainer Florian Rammer trotzte am Sonnabend (16. Oktober) erfolgreich seiner akuten Personalnot und dem defensivstarken FC Reher/Puls, was einen 4:2-Erfolg ergab.

Horst | Erinnerungen an das am 12. September 2020 gegen den FC Reher/Puls mit 2:4 verlorene Kreispokal-Halbfinale kamen auf, als die Fußballer des VfR Horst am Sonnabend (16. Oktober) im Verbandsliga-Spiel gegen denselben Gegner mit 0:2 in Rückstand gerieten. Dieses Mal aber drehten sie den Spieß um und feierten mit einem 4:2 (1:2) ihren dritten Sieg in Folge...

