Wahlkampf im Kreis Pinneberg : Was die Bürger von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther wissen wollen

Energiekostenzuschuss, vegane Ernährung oder Impfplicht, die Bürger hatten viele Fragen an CDU-Ministerpräsident Daniel Günther, der am Wochenende in Elmshorn, Rellingen und Appen zu Gast war.

Kreis Pinneberg | Birte Glißmann muss am Sonnabendvormit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.