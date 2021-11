Jahreshauptversammlung : Jessica Siewers neue zweite Vorsitzende des DRK Kiebitzreihe

Siewers übernimmt den Posten von Barbara Christiansen. Sie ist jetzt für die Kasse des Vereins zuständig. Bei der JHV blickten die Mitglieder außerdem zurück in ein Jahr, in dem nicht viel ging.

Kiebitzreihe | „Corona hat so gut wie alles über Bord geworfen, was wir uns vorgenommen hatten.“ Mit diesen Worten erklärte Gabi Schliemann, Vorsitzende des Kiebitzreiher DRK-Ortsvereins, das vergangene Jahr in ihrem Tätigkeitsbericht während der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus. Nachdem das Jahr 2019 noch geprägt war von Spielenachmittagen, Gymnastikstunden,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.