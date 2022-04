Katastrophenschutz : DLRG Elmshorn bildet eigene Strömungsretter aus

Strömungsretter sind vor allem in Süddeutschland an Gebirgsbächen im Einsatz. Die DLRG Elmshorn sieht den Bedarf aber auch in Schleswig-Holstein und hat rund 9000 Euro in die Ausbildung einer eigenen Gruppe investiert.

Eömshorn | Per Seil geht es am Elmshorner Hafen für die Einsatzkräfte der Ortsgruppe Elmshorn der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in die Krückau. Schwimmerische Rettung einer hilflosen Person aus dem Wasser steht auf dem Übungsplan. Es ist die erste öffentliche Übung des neuen Strömungsrettungsteams, dem ersten im Kreis Pinneberg und wohl auch land...

