Für Corona-Opfer : Elmshorn: Bürgermeister und Bürgervorsteher rufen zu Gedenk-Aktion auf

Volker Hatje und Andreas Hahn regen die Bevölkerung dazu an, am 19. April ein Licht in ihre Fenster zu stellen.

Elmshorn | In Berlin soll in diesen Tagen eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie stattfinden. Nun rufen der Elmshorner Bürgermeister Volker Hatje und Bürgervorsteher Andreas Hahn gemeinsam dazu auf, am Sonntag (18. April) auch in Elmshorn Trauer und Anteilnahme für die Opfer zum Ausdruck zu bringen. Lichter in die Fenster stellen „Wir ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.