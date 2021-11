Bis zu 400 Tests pro Tag : Corona-Testzentrum an der A23 in Elmshorn öffnet wieder

Die Station im Ramskamp wird ab kommender Woche vermutlich auch wieder die kostenlosen Bürgertest anbieten können.

Elmshorn | In Elmshorn öffnet das Corona-Testzentrum im E-Center an der A23 ab Montag, 15. November, wieder seine Türen. „Das Gesundheitsamt hat uns heute die erneute Beauftragung gesendet“, sagte Niklas Letz von der betreuenden Eventagentur am Donnerstag (11. November). Mit fachlicher Unterstützung der Staggenborg Apotheken können dann in den drei Kabinen – je ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.