Corona-Regel 2G-plus fällt weg : Elmshorner Geschäfte verzeichnen „ein bisschen mehr Betrieb“

Der große Andrang bleibt in den Elmshorner Geschäften aus, nachdem die 2G-plus für den Einzelhandel aufgehoben wurde. Viele Läden waren gar nicht betroffen, weil sie zum Handwerk zählen oder zum täglichen Bedarf zählen.

Elmshorn | „Jetzt kommen sie auch wieder“, die Kunden der Verkäuferin im Modegeschäft in Elmshorn. Aber in Euphorie will sie nicht verfallen: Ein „bisschen mehr“ Betrieb registriert sie in ihrem Geschäft in der Elmshorner Fußgängerzone. 2G-plus im Einzelhandel – erst eingeführt, vor einigen Tagen wieder aufgehoben. Der Einzelhandelsverband schimpfte über die Zug...

