100 Tests am ersten Tag : Omikron-Welle: Hohe Nachfrage bei PCR-Teststation am A23-Center in Elmshorn

Das PCR-Testzentrum auf dem Parkplatz des E-Center A23 in Elmshorn hat kaum eröffnet, schon sind die Termine ausgebucht. Das Ganze aber ohne langes Schlange stehen.

Elmshorn | Beim PCR-Testzentrum in Elmshorn werden seit Montag (31. Januar) die Abstriche in einem Container auf dem Parkplatz des E-Center A23 vorgenommen. Und die Nachfrage ist hoch: Schon am ersten Tag sind 100 Tests durchgeführt worden. Auch am Dienstag sind Termine in ähnlicher Menge gebucht. Das sagt Niklas Letz von der Eventagentur Blankenese Emotions der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.