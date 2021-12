Volleyball-Regionalliga : Corona-Fälle beim Gegner: VG Elmshorn umsonst auf dem Weg nach Schwerin

Das Team um Trainer Michael Behrmann war nur noch 30 Minuten von der Halle des Schweriner SC III entfernt, als sie von der Absage des Gegners erfuhren. Behrmann hofft auf „vernünftige Entscheidung“.

Elmshorn | Sie hatten sich wie besprochen am Sonntag (12. Dezember) um 9 Uhr in Elmshorn getroffen, Corona-Tests gemacht und waren dann mit zwei Bussen und einem Pkw in Richtung Schwerin aufgebrochen. „Alle Tests waren negativ", erklärte Michael Behrmann, Trainer der Volleyballerinnen der VG Elmshorn. Schweriner SC in Quarantäne Knapp 30 Minuten vor der An...

