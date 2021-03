Unterricht ausgesetzt : Corona-Ausbruch an Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule in Elmshorn

Die schriftlichen Abschlussprüfungen werden ab 29. März stattfinden. Wer nicht geprüft wird, bleibt vorerst zu Hause.

Elmshorn | Es hat erneut einen Corona-Ausbruch an einer Elmshorner Schule gegeben. Diesmal ist die Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule betroffen. Laut Schule handelt es sich um vereinzelte Corona-Fälle. In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg und dem Schulamt wurde der Präsenzunterricht an der Einrichtung am Koppeldamm am Montag (22. März) für ...

