Wegen Corona-Auflagen : Immer wieder Attacken auf Elmshorner Ordnungsdienst-Mitarbeiter

Es bleibt nicht bei Beschimpfungen und Beleidigungen: Die Stadtverwaltung hat mittlerweile bereits zehn Strafanzeigen erstattet.

Elmshorn | Sie müssen überprüfen, ob sich die Bürger in Elmshorn in der Corona-Pandemie an die Vorschriften und Auflagen halten, die das Land und der Kreis erlassen haben. Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes haben seit Monaten einen der undankbarsten – und gefährlichsten – Jobs in er Stadt. Es in den vergangenen fünf Monaten vermehrt zu körperlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.