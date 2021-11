Wegen Corona : Kunsthandwerkermarkt im Töverhuus Klein Nordende nun doch abgesagt

Ein „verantwortungsvolles“ Hygienekonzept sei auf dem kleinen Hofplatz nicht umsetzbar, teilen die Organisatoren mit. Auch das beliebte Adventstreffen fällt aus. Als Ersatz ist ein Winterbrunch geplant.

Klein Nordende | „Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, auch in diesem Jahr den Kunsthandwerkermarkt und das beliebte Adventstreffen vor dem Töverhuus ausfallen zu lassen“, teilt die Mit-Organisatorin Gisela Hamke mit. Der Zuspruch bei der Veranstaltung in Klein Nordende sei in den vergangenen Jahren so groß gewesen, dass die Einhaltung eines „verantwortungsvol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.