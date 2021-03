Neue Stadtmarketing-Kampagne : „City Love Elmshorn“: 310 bunte Herzen für den Einzelhandel

Mit der Aktion will man eine schöne Atmosphäre beim Einkaufen schaffen und die Bedeutung der Innenstadt hervorheben.

Elmshorn | So heißt man die Kunden in der Elmshorner Innenstadt im besten Wortsinne herzlich Willkommen. In der Königstraße, in der Marktstraße und Am Damm schweben 310 bunte Herzen aus Holz und Bast hoch über den Köpfen der Menschen. Manuela Kase, Chefin des Elmshorner Stadtmarketings, hat am Montag (29. März) den Startschuss für die Kampagne „City Love Elmshor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.