Kinonachmittag in Elmshorn : „Sing 2“ auf Ukrainisch: Cineplex und Kinderschutzbund laden ein

Unterhaltung auf Ukrainisch: In Elmshorn steht für Kinder aus der Ukraine ein besonderes Kinoerlebnis an. Das Cineplex zeit den Film „Sing – Die Show deines Lebens“ in ukrainischer Sprache am 2. Juni mit freiem Eintritt.

Elmshorn | Einen Abend lang in eine andere Welt e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.