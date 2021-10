Neue Vorsitzende : So will Christiane Wehrmann Bewegung ins Elmshorner Spendenparlament bringen

Sie ist seit mehr als 20 Jahren dabei, jetzt will sie das Elmshorner Spendenparlament nach der Corona-Durststrecke wieder beleben: Christiane Wehrmann hat den Vorsitz des Vereins übernommen.

Elmshorn | „Diesen Verein eingehen zu lassen, das kann ich dieser Stadt nicht antun.“ Also sprang Christiane Wehrmann in die Bresche, als der Erste Vorsitzende Hartmut Deutsch – ehemals Kantor in St. Nikolai – nach sieben Jahren nicht wieder antrat. „Ich gehöre zu den Menschen: Wenn die mal was anfangen, dann machen die das weiter“, und so leitet Wehrmann jetzt ...

