Cheerleading : Lieth Allstars glänzen bei ihrer Landesmeisterschafts-Premiere

Die vier Teams der jüngsten Abteilung der SV Lieth holten in der Flensburger Fördehalle gegen starke Konkurrenten zwei Landesmeistertitel und zwei zweite Plätze.

Klein Nordende | Weihnachtslieder zu singen, fiel Daniela Hentschke-Jelliti in der zweiten Dezember-Woche schwer. „Ich war etwas heiser, weil ich beim Wettkampf unsere Aktiven so sehr angefeuert habe“, gestand die Vorsitzende der Cheerleading-Abteilung der SV Lieth, für die es am Sonnabend, 4. Dezember, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gab. Ein Jahr nach ihrer im N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.