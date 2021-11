Ansturm nicht zu bewältigen : Chaotische Zustände am Elmshorner Impfzentrum: Polizeischutz angefordert

Stundenlanges Warten. Ältere Menschen am Ende ihrer Kräfte, Nerven, die blank liegen. Der Frust der Impfwilligen ist in Elmshorn riesig, der Stress der Impfteam-Mitarbeiter gigantisch.

Elmshorn | Inge Jensen steht um 8.45 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Elmshorn. Was sie sieht, verschlägt der 83-Jährigen fast die Sprache. Überall Menschen. Die Schlange zieht sich am Dienstag (23. November) vom Impfzentrum bis rum in den Ramskamp und wird schon wenig später über den gesamten Ramskamp bis zum Kreisel am Adenauerdamm reichen. „Das ist hier verrück...

