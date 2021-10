shz-Gartenschule : Bunte Herbsttöne für triste Tage: So werden die Deko-Körbe gestaltet

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

von Sven Wittenburg (Gartencenter Rostock)

09. Oktober 2021, 07:00 Uhr

Elmshorn | Der Herbst wartet mit trendigen Gestaltungsthemen für bepflanzte Gefäße auf. Ausgesprochen gut eignen sich Weidenkörbe. Die charakterisieren den Herbstlook nämlich besonders gut. Die Körbe können in Pink- und Rottönen gestaltet werden.

Farbe, Höhe und Akzente

Für die kräftige pinke Farbe im Korb sorgen Chrysanthemen. Bei den kühlen Temperaturen blühen diese bis in den November hinein. Ergänzend dazu eignen sich auch Alpenveilchen. Diese gibt es in vielen Varianten. Eine dunklere Farbe bringt den richtigen Kontrast in die Bepflanzung.

Um Höhe in den bepflanzten Korb zu bringen, sollten Gräser gepflanzt werden. Wenn der erste Raureif auf den Halmen und Ähren liegt, unterstreicht das harmonisch die kühle Jahreszeit. Dafür kann eine Segge verwendet werden. Diese ist robust und es gibt sie in verschiedenen Varianten. Purpurglöckchen, Pfennigkraut und Rebhuhnbeere bereichern den Korb mit Laubfärbung und Beeren. Zum Dekorieren eignet sich alles, was aus der Natur kommt. Ein Maiskolben, Weizenstiele, Kastanien oder auch ein Stück Rinde. Alles ist erlaubt.

Herbstkorb in Weiß- und Silbertönen

Gartencenter Rostock

Der Herbstkorb in schlichtem Weiß mit Silbertönen wirkt besonders edel und modern. Wieder wird ein Bügelkorb verwendet. Als Mittelpunkt kann auch hier eine Segge gesetzt werden. Ein besonderer Hingucker – gerade in der dunklen Jahreszeit – ist ein Windlicht, das in die Bepflanzung eingebaut wird. Die weiße Kerze unterstreicht nochmal das Farbthema. Ergänzend kann eine silberfarbene Heide und ein weißblühendes Alpenveilchen dienen. Silberblatt und weißbuntes Efeu runden diese Bepflanzung ab. Auch hier kommen wieder verschiedene Naturmaterialien zum Einsatz.