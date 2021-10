Jüdisches Leben erforscht : Harald Kirschninck aus Elmshorn erhält das Bundesverdienstkreuz

Der 67 Jahre alte Autor hat seine Forschungsarbeiten in zahlreichen Büchern und Publikationen veröffentlicht. Er hat mit Zeitzeugen gesprochen, in Archiven und auf dem jüdischen Friedhof in Elmshorn recherchiert.

Elmshorn | Erst ist er überrascht. Dann kommt die Freude. Das Bundesverdienstkreuz. „Diese Auszeichnung empfinde ich schon als Würdigung meiner Arbeit“, sagt der 67-Jährige. Seine Arbeit, die steckt in zahlreichen Büchern und Publikationen. Ihr kann auf dem jüdischen Friedhof in Elmshorn nachgespürt werden. Die Geschichte der Elmshorner Juden, ihre Verfolgung un...

