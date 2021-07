Bahnhof Elmshorn : Bundespolizisten entdecken Marihuana bei einem 19-Jährigen

Hätte der junge Mann sich am Bahnhof stiller verhalten, wären die Beamten ihm wahrscheinlich gar nicht auf die Schliche gekommen. Er muss sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Elmshorn | Drogen am Bahnhof genommen: Bundespolizisten war am Samstag (3. Juli) am Bahnhof Elmshorn ein junger Mann aufgrund der Geräusche, die dieser von sich gab, aufgefallen. Wie sich später herausstellte, hatte der 19-Jährige Marihuana geschnupft. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das teilte Polizeipresses...

