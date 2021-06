Räume für das Stadtarchiv : Bürgerstiftung Elmshorn würdigt Engagement für gestiftetes Haus

Das Ehepaar Gewers hat ihr Haus in der Marktstraße 16 in eine Stiftung übertragen und so den Einzug des Stadtarchivs ermöglicht. Das wurde jetzt gewürdigt.

Elmshorn | Ein Haus mit einem Namen, das gibt es wahrlich nicht so oft in Elmshorn. Und es hat auch ein bisschen Überredungskunst bedurft, damit Herbert Gewers „einverstanden und zufrieden war“, denn das mit dem Schild, das war nicht seine Idee. Ein Geschenk an die Elmshorner Bürger Das Gewers-Haus in der Markstraße 16: Das Schild erinnert ab jetzt daran, ...

