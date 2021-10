Nach Wasserschaden : Betrügerischer Handwerker zockt 30-jährigen Elmshorner ab

Der Elmshorner hatte den Notdienst gerufen – den Kontakt hatte er aus dem Internet – und wurde so Opfer eines Betruges.

Elmshorn | Wenn ein Rohr verstopft ist, man sich zu Hause ausgesperrt hat oder das Dach undicht ist, vertrauen viele Menschen auf die professionelle Hilfe eines Handwerkers. So auch ein 30-Jähriger Elmshorner. Wegen eines Wasserschadens rief er am Dienstag (12. Oktober) den Notdienst – den Kontakt hatte der Student im Internet herausgesucht – und wurde so Opfer ...

