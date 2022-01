Ausbau Berliner Straße : Ex-Bürgermeister Dietmar Lutz prophezeit Verkehrschaos in Elmshorn

Der 81-Jährige übt scharfe Kritik an den getroffenen Entscheidungen. Elmshorn plane die autogerechte Stadt in einer Zeit, in der alle Städte versuchten, die Innenstädte vom Autoverkehr zu entlasten.

Elmshorn | Dietmar Lutz, von 1980 bis 1989 Bürgermeister der Stadt Elmshorn, hat sich in den vergangenen Jahren aus dem aktuellen politischen Geschehen eher herausgehalten, sich nicht öffentlich geäußert. Doch der im Dezember 2021 beschlossene Ausbau der Berliner Straße, dem die Häuser 18 und 20 zum Opfer fallen werden, hat den 81-Jährigen jetzt aber auf den Pla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.