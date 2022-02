Zwei Kontrollen in einer Nacht : Berauscht durch Elmshorn: 23-Jähriger muss zwei Mal mit zur Wache

Bei dem 23 Jahre alten Elmshorner wurde THC nachgewiesen. Er musste zur Blutentnahme mit aufs Revier und ist dann trotzdem wieder ins Auto gestiegen – und wurde erneut erwischt.

Elmshorn | In Elmshorn hat die Polizei einen 23-Jährigen am Dienstagabend (1. Februar) gleich zwei Mal aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war vermutlich unter Drogeneinfluss gefahren und musste beide Male zur Blutentnahme mit aufs Revier. Je nach Ergebnis erwarten ihn nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Das teilte Polizeipressesprecher ...

