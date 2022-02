Neue Vorsitzende zieht Bilanz : Bengta Reich will die Bürgerstiftung Elmshorn 2022 noch bekannter machen

Die Bürgerstiftung Elmshorn hat eine neue Vorsitzende und will in diesem Jahr weitere Unterstützer für ihre Förderarbeit in Elmshorn und dem Umland gewinnen.

Elmshorn | Die Bürgerstiftung Elmshorn will 2022 einen großen Schritt nach vorne machen. Neben ihrer Förderarbeit in der Stadt und dem Umland will die im Jahr 2015 gegründete Stiftung noch bekannter werden und weitere Unterstützer für sich gewinnen. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen uns und unsere Arbeit sehen und uns als Option wahrnehmen, denn wer uns unt...

