Mit Kassler, Kochwurst & Co. : Elmshorner Traditionsessen: Graue Erbsen in der Dittchenbühne

Es ist wieder so weit: Jeder kann sich für das beliebte Elmshorner Faschingsessen einen Platz vor Ort oder eine Portion zum Mitnehmen bestellen.

Elmshorn | In Elmshorn herrscht Vorfreude auf die beliebten Grauen Erbsen: Am Faschingsdienstag (1. März) gibt es das Traditionsgericht wieder im Forum Baltikum – Dittchenbühne. Bei netter Atmosphäre mit humorvollen Lesungen und Leierkastenmusik kann am ab 19 Uhr im Festsaal des Mehrgenerationenhauses, Hermann-Sudermann-Allee 50, bei Grauen-Erbsen-Schmaus geklön...

