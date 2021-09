SHZ-Gartenschule : Beerenstarke Pflanzideen

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Sven Wittenburg

08. September 2021, 17:10 Uhr

Elmshorn | Jetzt ist die beste Zeit, um den Garten mit fruchttragenden Gehölzen zu verschönern. Fruchttragende Gehölze wie zum Beispiel Eberesche, Ilex oder Zierapfel sind nicht nur ein Blickfang im Herbstgarten, sondern sie sind auch ökologisch sehr wertvoll.



Im Winter sind sie eine wichtige Nahrungsquelle für die heimische Tierwelt und bieten Vögeln Nist- und Schutzmöglichkeiten. Wer also gerne die gefiederten Freunde beim Suchen ihrer Nahrung beobachtet, der sollte auf jeden Fall einige dieser schönen Pflanzen im Garten haben. Andere fruchttragende Gehölze dienen zwar nicht als Futterquelle, sind jedoch durch ihre auffällige Beerenpracht eine Bereicherung für den Garten.

Ein Magnet für Bienen

Der Feuerdorn 'Saphyr Orange' ist ein wintergrüner Strauch, der besonders ab September mit seinen orangefarbenen Früchten ins Auge fällt. Die Pyracantha 'Saphyr Orange' trägt ab Mai und ist ein Magnet für Bienen und andere Insekten.



Der bevorzugte Standort für den Feuerdorn ist eine sonnige bis halbschattige Lage mit normalem Gartenboden. Unter optimalen Bedingungen wächst dieser Feuerdorn verzweigt und aufrecht und erreicht eine Größe von bis zu vier Metern, sowie eine Breite von etwa zwei Metern.

Ein Baum mit vielen Gesichtern

Die Eberesche (Sorbus) ist ein Hausbaum mit vielen Gesichtern. Im Frühjahr erscheinen dekorative Blütenstände, die aus cremefarbenen Blüten bestehen. Die Blätter weisen eine eindrucksvolle Herbstfärbung auf. Die ab September reifenden Früchte bleiben bis zum Winter an den Bäumen und werden gerne von der heimischen Vogelwelt verzehrt. Neben den roten Früchten der heimischen Eberesche gibt es aber auch andere Sorten mit gelben, beziehungsweise rosafarbenen Beeren.

Die Rote Rebhuhnbeere (Gaultheria) dient den Vögeln zwar nicht als Nahrungsquelle, aber das glänzende, immergrüne Laub, das im Winter eine dunkelrote Färbung annimmt, und die roten Beeren machen diesen zirka 20 Zentimeter hohen Bodendecker zu einer echten Herbstpflanze. Die Rebhuhnbeere kann auch in Kästen und Kübel gepflanzt werden und lässt sich gut mit anderen Herbstblühern wie Chrysanthemen oder Veronika kombinieren.

Das duftlose Johanniskraut „Magical Red Berry“ besticht in den Sommermonaten mit seinen leuchtend gelben Blüten. Nach der Blüte bilden sich rote Fruchtstände. Der immergrüne Kleinstrauch, der sich an einem sonnigen bis halbschattigen Standort am wohlsten fühlt, ist pflegeleicht, schnittverträglich und winterhart. Er kann sowohl im Freiland als auch im Kübel kultiviert werden. Das Johanniskraut erreicht eine Wuchshöhe von 80 bis 100 Zentimetern und eignet sich auch als Heckenpflanze.

Zieräpfel als beliebter Blickfang im Winter

Zieräpfel sind ebenfalls sehr beliebt; so zum Beispiel die Sorten „Evereste“ (orangerote Früchte), „Golden Hornet“ (gelbe Früchte) und „Red Sentinel“ (rote Früchte). Alle drei Sorten entwickeln sich zu Sträuchern von drei bis vier Metern, die man aber durch Schnitt in der gewünschten Größe halten kann.

Auch die Schneebeere (Symphoricarpos) ist ein sehr dekorativer Strauch, die weißen Beeren verbleiben bis in den Winter hinein an den Ästen. So ist diese Pflanze ein besonderer Blickfang, auch wenn die Blüte im Spätherbst nachlässt. Ein echter Hingucker ist die Sorte Magical Candy mit ihren purpurroten Früchten, die auch lange am Strauch hängen und über viele Wochen einen hohen Zierwert haben.