Kreisbehörde eingeschaltet : Baumretter wollen Blutbuche in Elmshorn zum Naturdenkmal machen

Ein formeller Antrag bei der zuständigen Behörde beim Kreis Pinneberg wurde bereist gestellt. Die Baumretter wollen verhindern, dass der Baum versetzt wird, wie es zuletzt die Verwaltung vorgeschlagen hat.

Elmshorn | Der Kampf um die Blutbuche an der Schauenburgerstraße in Elmshorn geht weiter. Die zunächst angedachte Fällung scheint vom Tisch zu sein. Die Verwaltung hat jetzt vorgeschlagen, den Baum zu versetzen. Das kostet zirka 100.000 Euro. Doch das reicht der „Arbeitsgemeinschaft Rettet die Blutbuche“ nicht. Sie will erreichen, dass der Baum da bleibt, wo er ...

