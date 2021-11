Nach Baum im Gleis in Elmshorn : Inspektionen und fliegende Sägen: So will die Bahn Sturmschäden verhindern

Weil Bäume in die Oberleitung fallen, kommt es bei Stürmen im Bahnverkehr in Schleswig-Holstein immer wieder zu Streckensperrrungen. Das Unternehmen versichert: Man arbeite intensiv daran, dass die Bahn robuster wird.

Elmshorn/Kiel | „Ignaz“ war es, der als erster Herbststurm dieses Jahres im Kreis Pinneberg und bei der Deutschen Bahn seine Spuren hinterließ. In Höhe Elmshorn krachte vormittags ein Baum auf die Bahnstrecke und beschädigte die Oberleitung so stark, dass der Zugverkehr bis in den Nachmittag eingestellt und bis in den Abend eingeschränkt war. Im Vorjahr schlug „Sa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.