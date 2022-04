Bauer sucht Frau bei RTL : Ulf aus dem Kreis Pinneberg will die Frau fürs Leben finden

Für die Liebe wagen so einige Menschen was. Für Ulf aus dem Kreis Pinneberg bedeutet das, dass er bei dem TV-Format „Bauer sucht Frau mitmacht“. Dabei fing alles anders an.

Kreis Pinneberg | Es geht wieder los: Landwirte aus ganz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.