Im Süden Schleswig-Holsteins : Bauarbeiten der Bahn bei Elmshorn: Züge fallen aus, Bahnübergänge gesperrt

Betroffen ist die Strecke zwischen Hamburg, Elmshorn und Neumünster. Sechs Kilometer Gleise werden erneuert. Davon sind auch Autofahrer betroffen, da mehrere Bahnübergänge gesperrt werden müssen – besonders in Horst.

Elmshorn/Horst/Pinneberg | Baustellen, Baustellen, Baustellen – Bahnkunden in Schleswig-Holstein und vor allem im Kreis Pinneberg werden und wurden an vielen Ecken und Enden auf eine harte Probe gestellt. Verspätungen, Zugausfälle, Schienenersatzverkehr gehören zum Alltag. Auch auf der Straße wirken sich die Arbeiten am Gleisnetz der Deutschen Bahn (DB) aus, weil vielfach Bahnü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.