Basketball-Stadtliga : Korbjäger des Elmshorner MTV vor wichtigem Spiel im Abstiegskampf

Während die Basketballer um den verletzten Spielertrainer Jan-Ove Stukenburg am Sonntag (20. März) SV St. Georg in der KGSE-Halle empfangen, wurde das Spiel des Frauen-Teams gegen SC Alstertal-Langenhorn III verlegt.

Elmshorn | Jan-Ove Stukenburg versucht optimistisch an die Aufgabe heranzugehen. Am Sonntag (20. März) um 18 Uhr treten seine Basketballer vom Elmshorner MTV in der KGSE-Halle gegen SV St. Georg an und wollen einen Sieg im Abstiegskampf der Stadtliga West einfahren. „Mir stehen sieben oder acht Spieler zur Verfügung“, sagt Stukenburg, der am Wochenende mal nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.