Basketball-Stadtliga : Pleite nach Verlängerung: Rückschlag für Männer des Elmshorner MTV

Jan-Ove Stukenburg musste mit seinem Team ein bitteres 51:52 gegen den Eimsbütteler TV VI hinnehmen. Seine Frauen waren indes chancenlos gegen Harburg-Hittfeld II.

Elmshorn | Jan-Ove Stukenburg schüttelte den Kopf. „Es ist eine ganz bittere Niederlage und ich frage mich, was wir dem Basketball-Gott getan haben, um so eine Saison mit so vielen Rückschlägen zu verdienen.“ Wenige Augenblicke zuvor hatten die Basketballer des Elmshorner MTV eine 51:52-Niederlage nach Verlängerung gegen den Eimsbütteler TV VI kassiert. Auch ...

