Basketball-Stadtliga : Elmshorner MTV verliert Krimi gegen Eimsbüttel

Das Team aus der Krückaustadt unterliegt dem Eimsbütteler TV IV in einer dramatischen Endphase und wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg.

Elmshorn | Die Basketballer des Elmshorner MTV warten weiter auf den zweiten Saisonsieg in der Stadtliga West. Das 61:71 gegen den Eimsbütteler TV IV bedeutete die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Elmshorn mit Größenvorteilen Die Elmshorner hatten in der heimischen KGSE-Halle Größenvorteile und suchten in der Offensive die Missmatches. Auf der anderen ...

