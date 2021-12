2. Baseball-Bundesliga : Spielplan für 2022 steht – Elmshorn Alligators zeichnen Spieler aus

Die Krückaustädter starten am 10. April 2022 gegen die Berlin Sluggers in die neue Serie. Für die vergangene Saison wurden derweil die besten Spieler gekürt. Gleich zwei Titel heimste Robert Ingram ein.

Elmshorn | Stift und Kalender zücken können die Anhänger der Baseballer der Elmshorn Alligators. Der vorläufige Spielplan des Deutschen Baseball und Softball-Verbandes sieht vor, dass die Krückaustädter am Sonntag (10. April 2022) in die neue Serie in der 2. Bundesliga starten. Im EBE-Ballpark an der Kaltenweide soll es neben den Duellen mit den Berlin Sluggers ...

