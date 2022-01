Die Ereignisse im Umland 2021 : Bangen um 200 Jobs: Aldi schließt das Zentrallager in Elmshorn

In Kollmar wird der Hafen erweitert, in Sparrieshoop bei der Feuerwehr Inklusion gelebt und in Horst gegen den Grenzwegausbau demonstriert. Verdammt viel los im Elmshorner Umland 2021.

Umland Elmshorn | Januar 15. Rückwärts über die Autobahn: So hat ein Mann auf der A23 bei Horst versucht, doch noch die richtige Ausfahrt zu nehmen. Als die Polizei den 45-Jährigen stoppt, ergibt ein Atemalkoholtest über drei Promille. Einen Führerschein kann der Fahrer nicht vorweisen. Februar 12. Das ist ein Schock für die Beschäftigten. Die Unternehmensgrup...

