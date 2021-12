Nordbahn erfasst sechs Kühe : Nach Unfall bei Elmshorn: Strafverfahren gegen Tierhalter eingeleitet

Am Sonntag (26. Dezember) musste die Strecke zwischen Elmshorn und Glückstadt für mehrere Stunden gesperrt werden, da ein Zug mit Rindern zusammengestoßen war. Sechs Tiere starben, Passagiere mussten in der Kälte stehen.

Kiebitzreihe/ Elmshorn | Nachdem ein Zug der Nordbahn am Sonntagabend (26. Dezember) auf der Marschbahn zwischen Elmshorn und Westerland in Höhe Kiebitzreihe in eine Gruppe von sechs Rindern gefahren ist, hat die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den Tierhalter eingeleitet. Dem 58-Jährigen wird gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen. Ein Fahrgast beschwert ...

