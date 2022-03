Bahnhof Elmshorn : Polizei erwischt 16-Jährigen mit Schlagstock

Die Bundespolizei kontrollierte eine Männergruppe. Dabei fanden sie bei dem Jugendlichen die Waffe.

Elmshorn | Die Bundespolizei hat am Sonnabend (26. März) gegen 23 Uhr eine Gruppe am Bahnhof Elmshorn kontrolliert. Keiner der vier Männer konnte sich ausweisen, und so wurden sie mit auf die Dienststelle genommen. Dort fanden die Beamten in der Umhängetasche eines 16-Jährigen einen Teleskopschlagstock. Die Polizisten stellten den Schlagstock sicher. Der 16-J...

