Bahnhof Elmshorn : Kriminalität durch Polizeikontrollen deutlich zurückgegangen – Duplex im Fokus

Außer des Bahnhofs ist auch die Diskothek ein Kriminalitätsschwerpunkt. Die Polizei setzt auf mehr Kontrollen. Am Bahnhof sei diese Strategie erfolgreich, sagt Polizeichef Thorsten Buchwitz.

Elmshorn | Der Elmshorner Bahnhof: Er gilt seit 2014 als Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt, wird per Video überwacht. Das Duplex in Elmshorn: Im Umfeld der Diskothek an der Kurt-Wagener-Straße war es im vergangenen Jahr innerhalb von drei Monaten zu drei Messerattacken gekommen. In der Stadt ist ein zweiter Kriminalitätsschwerpunkt entstanden. Bahnhof und...

