Corona-Auflagen : Gericht kippt Alkoholverbot am Elmshorner Bahnhof – aber nur für eine Person

Ein Bürger hat mit seinem Widerspruch Erfolg. Bei der Maskenpflicht scheitert er aber vor dem Verwaltungsgericht.

Elmshorn | Ein Alkoholverbot am Elmshorner Bahnhof: Das hatte der Kreis Pinneberg im Zuge der Corona-Auflagen verhängt. Dagegen hat sich jetzt ein Bürger mit seinem Widerspruch erfolgreich zu Wehr gesetzt. Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat in einem Eilverfahren den Beschluss gefasst, dass das Verbot zum Ausschank und Verzehr von alkoholhaltigen Getränken „...

