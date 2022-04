Verspätungen und Zugausfälle : Gleis im Bahnhof Elmshorn gesperrt – massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Im Bahnhof Elmshorn ist eine Brücke über die Krückau defekt. Deswegen muss eines von drei Gleisen gesperrt werden. Auf welche Einschränkungen sich Bahnreisende und Pendler im Süden Schleswig-Holsteins einstellen müssen.

Elmshorn | Fahrgäste der Bahn müssen sich im Kreis Pinneberg und im Süden Schleswig-Holsteins in den nächsten Wochen erneut auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Grund ist ein Schaden an der Krückaubrücke im Bahnhof Elmshorn. Deshalb musste Gleis 1 gesperrt werden. Am stark belasteten Bahnhof Elmshorn, einem der wichtigsten Drehpunkte in Schles...

