Bahnhof Elmshorn : Bewaffneter wirft Knallkörper auf Fahrgäste, verschießt Rakete und greift Polizei an

Als die Beamten den 27-Jährigen durchsuchen wollen, geht er die Bundespolizisten an. Die müssen Verstärkung rufen.

Elmshorn | Am Elmshorner Bahnhof zündete er eine Feuerwerksrakete und in seinem Hosenbund steckte ein Messer. Und als er kontrolliert werden sollte, setzt er sich zu Wehr. Die Bundespolizei musste am Montagnachmittag (13. Dezember) eingreifen, nachdem Reisende einen jungen Mann gemeldet hatten, der Knallkörper auf Fahrgäste geworfen und eine Rakete abgeschossen ...

