Mit 2,1 Promille unterwegs : Schreiende Frau bepöbelt Reisende am Bahnhof Elmshorn

Die Bundespolizei war gegen 18 Uhr auf die stark alkoholisierte Frau aufmerksam geworden. Ihr Ausflug an den Bahnhof endete mit einem Platzverweis für den Bereich.

Elmshorn | Pöbelausflug an den Elmshorner Bahnhof: Eine 62 Jahre alte Frau hatte am Mittwoch (15. September) im Bahnhof die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich gezogen. Sie lief lauthals schreiend umher und bepöbelte Reisende. Ihr Ausflug endete mit einem Platzverweis. Das teilte Polizeipressesprecher Jürgen Henningsen am Donnerstag (16. September) mit. ...

